У Полтавській області знесли голову свіженькому Леніну

У Полтавській області невідомі особи відбили голову пам`ятнику Володимиру Леніну, який був встановлений на 1 Травня в селі Бречковка (Полтавський район).

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в обкомі Комуністичної партії України.

За їх даними, осквернення пам’ятника сталося в ніч на суботу.

«Як ми побачили відбиту голову, пам’ятник сховали під плівкою, а згодом встановили нове погруддя В.Леніна. Наразі правоохоронці шукають злочинців, які осквернили пам’ятник»,- сказав представник обкому КПУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня у селі Бречковка Полтавського району урочисто відкрили пам`ятник вождю світового пролетаріату Володимиру Леніну. За словами першого секретаря Полтавського обкому Комуністичної партії України Олександра МАСЕНКА, «рішення з цього питання було прийняте на спеціальній сесії сільради, котра вирішила встановити пам`ятник і виділила для цього ділянку землі”. “Зроблено це за ініціативою самих жителів сіла», - додав він.

Крім того, до 1 Травня були відреставровані вже наявні пам’ятники Леніну в декількох райцентрах Полтавської області.