Політична криза вдарила не по економіці, а по заявах Азарова

Репліка Чесно кажучи, було навіть цікаво спостерігати, чи збудуться апокаліптичні прогнози першого віце-прем`єра Миколи Азарова. Пам`ятаєте його заяви про те, що у зв`язку з політичною кризою недобір до бюджету за квітень склав близько 1 мільярда гривень, тоді як акції українських підприємств на фондовій біржі впали на 20 пунктів? Або: «Якщо впродовж двох тижнів політична ситуація не нормалізується, це може призвести до драматичних економічних наслідків»?

Політична ситуація не нормалізувалася і навіть не думає це робити. А що з економікою? Якщо вірити Миколі Яновичу, то можна було подумати, що вона має вже лежати на кладовищі. Проте курс гривні залишається відносно стабільним, на вулицях не видно жебраків, які падають з ніг від голоду. Інфляція повзе, звичайно, але потихеньку, не швидше, ніж учора.

Може, певно, ми вже настільки звикли до підвищень цін, що вже не помічаємо його, і тут розумні дядьки з калькуляторами нам готові розплющити очі на катастрофічні наслідки політичної кризи. Наприклад, те, що інфляція побила всі мислимі і немислимі рекорди. Проте розумні дядьки недавно заявили абсолютно зворотнє: виявляється, український ВВП у січні-квітні... зріс, причому на 7,9%. «На ріст ВВП впливав ріст об`єму вироблених товарів і послуг в усіх сегментах виробництва. Падіння продемонструвало тільки виробництво енергії і газу у зв`язку з сезонними коливаннями», – повідомив Держкомстат.

А як же обіцяні «драматичні економічні наслідки»? І в чому ж тоді неув`язочка? Ось можливі відповіді: 1) ВВП все ж таки не зріс на 7,9%; 2) у країні не було політичної кризи; 3) мають рацію англійці зі своїм «Ви говорите, що мої факти – це статистика, а ваша статистика – це факти»; 4) політичні кризи сприяють розвитку економіки в країні; 5) Микола Азаров (просто Микола Азаров).

Більше у мене не немає жодних версій щодо того, що відбувається в Україні. Дійсно, не метафізикою ж пояснювати такі різночитання. Хоча в приватних бесідах зі знайомими підприємцями і банкірами неодноразово доводилося чути думку: економіка працює тим краще, чим менше у неї безоких няньок. Так чи інакше, хочеться двох речей: по-перше, щоб дані Держкомстату щодо зростання ВВП на 7,9% виявилися вірними і щоб політична криза тривала якомога довше. Дивись, до кінця року подолаємо 10%-вий бар`єр і таким чином залишимо позаду Китай, у якого він найвищий в світі: у 2006 році він склав 10,4%. Тільки уявіть, наздогнати і випередити Піднебесну!

Андрій Каменський, м. Київ