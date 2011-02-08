ДТП під Києвом: один загиблий, четверо поранених

Учора на 6-му км автодороги Київ - Боярка поблизу Вишневого Києво-Святошинського району сталося зіткнення автомобілів “Ford Mondeo” і “Ford Fusion”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля “Ford Mondeo” загинув на місці події, а водій автомобіля “Ford Fusion”, один його пасажир і ще троє пасажирів автомобіля “Ford Mondeo” (у тому числі двоє дітей віком 4 і 5 років) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були госпіталізовані до лікарні. За фактом ДТП триває розслідування.

Крім того, вчора о 10.20 у Дніпропетровській області на 207-му км автодороги П`ятихатки - Кривий Ріг - Широке сталось зіткнення автомобілів “Фольксваген Пассат” і “ВАЗ-2107”.

Внаслідок ДТП один пасажир “Фольксвагена” загинув на місці події, а обидва водії та двоє пасажирів автомобіля “ВАЗ” (у тому числі 15-річний юнак) отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні. Триває слідство.