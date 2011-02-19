Могильов пояснив, які водійські права будуть недійсними

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов запевняє, що переоформляти старі водійські посвідчення ніхто не буде. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Всі посвідчення наші вони безстрокові. Ці всі посвідчення дійсні, як на території країни, так і закордоном... Вони дійсні, ніхто їх міняти не збирається і не буде збиратися, без бажання самого водія", - наводить його слова Українська правда.

При цьому Могильов зазначив, що згідно з додатками нової редакції Віденської конвенції "посвідчення повинно мати кінцевий термін дії".

"З 29 березня поточного року всі наші посвідчення повинні мати ось цей от рядок про закінчення дії їхнього терміну. Ми змушені в Кабмін вносити обмеження про введення терміну дії. Інакше людина, яка отримає посвідчення після 30 березня, воно не буде поза країни дійсно", - пояснив міністр.

У новій редакції ст. 43 Віденської конвенції зазначається, що "національні водійські посвідчення, видані ... до закінчення цього періоду (тобто до 29 березня 2011 року), визнаються протягом терміну їх дії".

На сьогодні громадяни України виїжджають закордон за національними посвідченнями водія, термін дії яких необмежений. Натомість, у новій редакції Віденської конвенції сказано лише, що до 29 березня 2011 року держави повинні почати видавати права, в яких зазначено термін закінчення їхньої дії.