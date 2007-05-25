Києво-Могилянська академія коштом меценатів відкрила нову бібліотеку

24 травня студенти Національного університету “Києво-Могилянська академія” (НаУКМА) взяли участь у рідкісній, на жаль, для України події - відкритті нової бібліотеки. Бакалаврська бібліотека НаУКМА носитиме імена Тетяни та Омеляна Антоновичів, фундація яких зробила найбільший – 5 млн. грн. – внесок у реконструкцію колишнього хірургічного корпусу лікарні №15 та устаткування будинку під бібліотеку.

Загалом проект реконструкції вартістю 8,6 млн. грн. підтримали 302 благодійники, яким Академія надзвичайно вдячна.

На відкриття бібліотеки прийшли президент Києво-Могилянської фундації Америки Марта ФАРІОН, співголова Ради директорів Києво-Могилянської фундації Америки, екс-посол США в Україні Вільям Міллер, почесний доктор НаУКМА, екс-прем’єр-міністр Канади Жан Кретьєн, письменниця, перекладачка, власниця однієї з колекцій бібліотеки НаУКМА Віра ВОВК-СЕЛЯНСЬКА, посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Довідка. Бібліотека НаУКМА нерозривно пов’язана з історією власне Києво-Могилянської академії. Основу бібліотеки стала книгозбірня Петра МОГИЛИ, яку він заповів академії. Наприкінці ХVІІ сторіччя бібліотека академії налічувала понад 3 тисячі томів. У 1780 р. об’єднано «особую библиотеку» для найбідніших студентів, створену М.М.Бантиш-Каменським, та бібліотеку Києво-Могилянської академії.Наприкінці ХІХ сторіччя бібліотека Києво-Могилянської академії, що на той час вже налічувала 150 тисяч томів перейшла до Київської Духовної Академії (КДА). У 1920 році КДА було закрито, а бібліотечні фонди склали основу фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

У 1992 році відновила свою діяльність Києво-Могилянська академія, а разом із нею бібліотека, що не мала на той час жодної книжки. Наразі фонд бібліотеки НаУКМА містить понад 350 тисяч томів та близько 2 тисяч назв періодичних видань.