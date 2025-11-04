Справа 'Північних потоків': один із заарештованих у ЄС українців почав голодування

Сергій Кузнєцов, підозрюваний у підриві "Північних потоків", оголосив голодування в італійській в'язниці.

Українець Сергій Кузнєцов, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, оголосив голодування. Про це написало видання Agenzia Nova.

Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні повідомив, що Сергій Кузнєцов відмовляється від їжі з 31 жовтня.

"Захист повідомив відповідні органи про голодування, яке оголосив її клієнт - колишній український офіцер, якого утримують у в'язниці суворого режиму в Італії в очікуванні рішення щодо європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною в так званій справі "Північного потоку", - ідеться в заяві адвоката.

Відео дня

Кузнєцов вимагає поваги до своїх прав на належне харчування, здорове навколишнє середовище, гідні умови утримання та рівні з іншими ув'язненими умови в питаннях побачень із сім'єю та доступу до інформації. За словами Канестріні, з моменту арешту 22 серпня Кузнєцов не отримував харчування, "відповідного його стану здоров'я".

Канестріні підкреслив, що ніхто не повинен голодувати, щоб домогтися визнання основних прав. Він закликав адміністрацію в'язниці та Міністерство юстиції Італії терміново втрутитися і забезпечити його підзахисному умови утримання, які відповідають конституційним і міжнародним нормам.

Він звернувся до адміністрації в'язниці та Міністерства юстиції Італії - Департаменту пенітенціарних справ з вимогою терміново втрутитися і створити умови утримання, які відповідали б конституційним і міжнародним стандартам.

Що відомо про Сергія Кузнєцова

Нагадаємо, що Кузнєцов - один із двох українців, заарештованих у Європі за підозрою в причетності до підривів "Північних потоків". Німецьке слідство вважає 49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього спецпризначенця, капітаном яхти "Андромеда". 26 вересня 2022 року цю яхту використовували для підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2".

Встановлено, що Кузнєцов був на яхті не один. З ним перебувала дружина і ще четверо водолазів-підривників. За даними ЗМІ, слідство підозрює сімох українців. Крім капітана "Андромеди", це чотири водолази, фахівець із вибухівки і керівник групи.

На підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом, його заарештували в серпні 2025 року, коли він разом із дружиною і двома дітьми прибув на Рив'єру-Романьола у відпустку. Він прибув до Італії не ховаючись, на автомобілі з українськими номерами і під своїм ім'ям.

Італійські суди першої та другої інстанції дозволили передати його Німеччині. Але Кузнєцов оскаржив їхнє рішення у верховному суді Італії.

Арешт Владислава Журавльова

Додамо також, що 30 вересня в Польщі затримали іншого українця - Владислава Журавльова. Його Німеччина теж підозрює в причетності до підриву на газопроводі "Північний потік". Слідство стверджує, що той був інструктором із дайвінгу і саме він, за їхньою версією, розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.

Польща не планує передавати Журавльова Німеччині. Прем'єр Дональд Туск сказав, що ця людина боролася з Росією і Польща не зацікавлена в її переслідуванні.

Вибух на Північних потоках

Газопровідні труби, які проходили дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, підірвали у вересні 2022 року. Унаслідок цього було пошкоджено газопровід "Північний потік 1", що працював, і другий газопровід "Північний потік 2", який перебував на стадії будівництва. Разом вони мали стати головним маршрутом постачання російського газу в Європу.

Вас також можуть зацікавити новини: