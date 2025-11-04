Нардеп зауважив, що у цей "накопичувач" направляли військовозобов’язаних, зокрема для проходження військово-лікарської комісії.

Збірний мобілізаційний пункт на ДВРЗ (район Дарницького вагоноремонтного заводу, – УНІАН) у Києві повинні були вже давно закрити.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відповідаючи на запитання щодо того, за які порушення було закрито збірний пункт у Києві.

Він зауважив, що у цей "накопичувач" направляли військовозобов’язаних, зокрема для проходження військово-лікарської комісії.

"Я остаточно не можу ще перевірити, закрили його чи ні. Але принаймні на мій депутатський запит Міністерство оборони України дало мені відповідь, що його розформували, перерозподілили", – зазначив парламентар.

Федієнко висловив сподівання, що це дійсно так, адже таке місце формує враження військовозобов’язаного про Збройні сили України.

"Громадянин України, військовозобов’язаний, якщо на першому етапі потрапляє до такого розподільчого пункту, вибачаюсь, це як казарма, але як в якійсь тюрмі радянських часів, – у нього одразу перша думка про Збройні сили України, що у Збройних силах України таке ставлення", – сказав він.

Так, вважає депутат, такий пункт "повинні були вже давно закрити".

"І обличчя центрів комплектування, таких накопичувальних пунктів повинно було бути спрямоване безпосередньо до військовозобов’язаних для того, щоб показати, що армія – це не лише про війну, але й про комфорт", – підкреслив представник Комітету.

Збірний пункт на ДВРЗ

Як повідомляв УНІАН, раніше Федієнко заявив, що звернув увагу на ситуацію довкола Київського міського збірного пункту на ДВРЗ та вирішив звернутися із запитом щодо надання роз’яснень до Міністерства оборони.

Фотокопія відповіді, яку Федієнко отримав від заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, свідчить, що наказ про утворення Київського міського збірного пункту на ДВРЗ призупинили. Так, зазначив депутат, наскільки він розуміє, це збірний пункт розосередили.

