Україні - сієсту!

Репліка

Ох і втомився я, шановні. Тут наді мною тесть зо два дні нависав: спочатку змусив пошуковики прочесати, потім - писати. Я йому кажу: «Петровичу, ну, чого пристав? У мене голова і так не працює через спеку, а тут ще ти». «Во, спека, так я ото й хочу, щоб ми не мучилися через неї», - відповідав він. «Ну, напишемо ми, а яка від того користь, все одно нічого не зміниться». «Не скажи. Крапля камінь точить. Зараз ми напишемо, потім ще які-небудь розумні люди, потім ще хтось. Дивишся, доб`ємося свого». Як ви, напевно, вже зрозуміли, мова сьогодні піде про сієсту. Слово тестеві.

Насправді, теза про те, що Україна – холодна країна, вірна тільки на половину. І що її по-справжньому робить холодною, на відміну від країн Європи, так це негативні ізотерми січня. Середня температура найхолоднішого місяця в столиці України – мінус п`ять градусів. При цьому червень, липень і серпень у нас нітрохи не холодніші, ніж у Греції, Іспанії, Португалії. В останній мені вдалося пожити певний час.

Перш ніж завербуватися туди на роботу, я думав, що просто помру там від спеки. Так вже вийшло, що я, світловолосий уродженець Полісся з сірими очима, добре почуваюся у лазні, а ось висока температура на вулиці може буквально за двадцять хвилин перетворити мене на безсилу істоту. Але життя в Португалії виявилося набагато легшим, ніж очікувалося, а все тому що там з дванадцятої до третьої дня – відпочинок, сієста. Здається, що Лісабон просто вимирає на цей час, насправді він не вимирає, просто засинає. То чом би і нам в Україні не прийняти закон, що запровадить сієсту? Чим ми гірші за португальців, іспанців, греків? І чого ми потіємо, коли вони відпочивають? Якщо у нас холодна зима, це ще не означає, що у нас прохолодне літо.

Так, це правда: останнім часом почали боротися з сієстою, мовляв, вона погано позначається на продуктивності праці. Проте проведені дослідження показали, що сієста дуже добре впливає на організм людини. Зокрема, відомо, що її дотримання зменшує шанси померти від серцевих захворювань (http://www.sweetlife.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=1376&Itemid=64), у тій же Португалії існує Асоціація друзів сієсти (http://www.lenta.ru/news/2006/04/02/siesta).

Дійсно, можливо, сієста дещо негативно позначається на продуктивності, і жителів країн з жарким кліматом не можна звинуватити у зайвій працьовитості. Але що може бути важливіше за здоров`я людини? Тут вже, даруйте, повинен діяти принцип: “если водка мешает работе твоей, брось ее на фиг, работу свою”.

Ми, українці, пережили Голодомор, війну і сталінські репресії. Думаю, все це повинно навчити нас дбайливо ставитися до себе і один до одного. І введення сієсти має стати одним з кроків до цього дбайливого ставлення. Це особливо актуально зараз, коли ми відчуваємо, як з кожним днем глобальне потепління все більше наступає на землю.

Олексій Подорожний, Харків