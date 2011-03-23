Панове чиновники з Кабміну, ви мене неймовірно «здивували»!

Коли я побачив і прочитав заяву департаменту інформації Кабінету міністрів, присвячену мені і моїй статті в УНІАН «Спеціально для Азарова: ціни на харчі в Україні давно наздогнали й перегнали світові» від 14 березня, мене охопило два почуття - радість і розчарування. Спершу одне, потім інше.

Мені, звичайно, сподобалося, що уряд, як виявилося, не тільки читає критичні матеріали у вітчизняних виданнях, але ще й зробив зараз спробу оперативно відреагувати на один із них. Адже це ж справжня свобода слова, коли журналісти не вхолосту лають у ЗМІ владу, а остання вживає відповідних заходів - зокрема, відповідає на критичні публікації!

Така приємна думка прийшла мені в голову перш за все. Проте коли я дочитав урядовий документ, то зрозумів, що поспішив з вищенаведеним висновком.

Насамперед хочу сказати, що мене, звичайно ж, вразив нахабний, якщо не сказати образливий, тон тексту урядового департаменту по відношенню до мене особисто, як до автора статті, яка не сподобалася Кабміну. «Певного штибу «фахівці» , які працюють не руками, а язиком ...», «пан Безкоровайний безсовісно маніпулює ...», «залишмо осторонь невігластво експерта ...», «для експертів на кшталт пана Безкоровайного ...», «персонально цьому «фахівцю» не треба щось доводити ... », «фахівцям, які не хочуть виглядати «безкоровайними» ... »- ось епітети і літературні звороти на мою адресу. І це документ від імені уряду!

З іншого боку настільки «вільний» стиль авторів урядового послання дозволяє і мені зараз не бути надмірно педантичним в цьому ракурсі. Тому, коротко оцінюючи творчість урядових чиновників, скажу, що їхня праця - це примітивний вінегрет з грубощів, недомовок і маніпуляцій.

Отже, на початку урядового тексту його автори причепилися до моєї фрази: «Усім відомо, що зарплати і пенсії в Україні в 2-3 рази менше, ніж у сусідній Росії і Білорусі». А потім, щоб довести мою неправоту, «чомусь» були наведені показники тільки за середніми пенсіями в Україні, Росії і Білорусі!

Панове чиновники, ви мене невимовно «здивували»! Вам хіба невідомо, що головна частина доходів населення складається не з пенсій, а з зарплат? Чому ж ви не навели у своєму повідомленні відповідних цифр із зарплат?

Якщо раптом ви не знали, то я вас інформую, що найбільш вірні показники можна знайти на офіційному сайті Федеральної служби державної статистики РФ. І якби ви відшукали цей сайт, то побачили б там, що середня зарплата в Росії, наприклад, у січні цього року склала 20 668 руб.

Тепер беремо офіційний курс гривні до російського рубля станом, нехай, на 31 січня: 10 рублів тоді коштували 2,6762 гривні. Виходить, що середня зарплата росіян у січні відповідала 5 531 гривні. В Україні ж середня зарплата в січні, за даними Держкомстату, становила 2 297 гривень - або в 2,41 рази нижче, ніж у Росії. Так що я не «промахнувся» у своїй статті в частині зарплат.

Якщо ж говорити про порівняння пенсій, то я не вживав терміну «середні пенсії». Оскільки в Україні з середніми пенсіями склалася просто унікальна ситуація. У нас немає обмеження максимального розміру пенсій, зате є близько двох десятків спеціальних пенсій. У підсумку маємо парадоксальну картину: розмір пенсії у переважної кількості українських пенсіонерів набагато менше величини середньої пенсії. Навряд чи таке можна побачити в якихось інших державах.

Щоб було зрозуміліше, наводжу приклад. У дев'яти з десяти пенсіонерів пенсії становлять по 800 грн., А в одного - 20 тис. грн. Середня ж пенсія у цих десяти пенсіонерів - 2 720 грн. Сподіваюся, моя думка зрозуміла? ..

Далі. У документі урядового департаменту наводиться таблиця з цінами на ряд продуктів харчування в Україні, Німеччині, Туреччині, Угорщині та Чехії, яка складена за даними «співробітників українських торговельно-економічних місій за кордоном».

Але, пардон, я сумніваюся в достовірності цих свідчень, оскільки вони виходять від чиновників Кабміну - тобто, від осіб зацікавлених у даному випадку. Точно так само я не довіряю офіційним показникам інфляції від вітчизняного статистичного відомства, згідно з якими річна інфляція в лютому 2011 року становить усього 7,2%, а, зокрема, овочі за рік подорожчали нібито лише на 1,2%. Набагато більше я довіряю використаним мною даним видання «Корреспондент», про який ви також висловилися зневажливим тоном.

Втім, навіть якщо поглянути на деякі з наведених у згаданій таблиці цін, то і в цьому випадку порівняння для України виходить досить гнітюче і підтверджує мою ідею. Зокрема, телятина і молоко коштують у Німеччині таки менше, ніж у нас. Тоді як доходи німців на порядок вищі, ніж в українців ...

Крім того, чому в урядовому матеріалі не наведено ціни на продукти харчування в Португалії, де, як зазначають експерти, вони нижчі за українські? І чому не оприлюднені відповідні ціни в США і Великій Британії, де вони приблизно дорівнюють українським цінам? Що, в цих країнах немає українських торговельно-економічних місій? ..

Далі. У моїй статті наводилися дані Держкомстату про те, що в 2010 році в порівнянні з попереднім роком імпорт в Україні зріс: продуктів рослинного походження - на 24,1%; жирів і масла - на 20,6%; готових харчових продуктів - на 23, 1%. І про те, що імпорт продовольчих товарів у 2010 році дорівнював 1 тис. грн. на кожного жителя України - в оптових цінах!

Це - дуже важлива інформація, що характеризує вкрай негативну тенденцію. Для України з її багатими чорноземами і найдешевшою робочою силою в Європі така ситуація є ненормальною! І в цьому полягав, знову таки, головний посил моєї статті!

Однак в урядовому посланні нічого про стрімке зростання імпорту продуктів харчування сказано не було. Зате увагу було перенесено на «успіхи» в їх експорті.

Ще один момент. У моїй статті взагалі не згадувалися ціни на нафтопродукти. Ви ж «навіщось» подали цілу таблицю, з якої випливає, що бензин А-95 в Україні дешевший, ніж у Німеччині, Туреччині, Угорщині та Чехії. Навіщо вам знадобилося наводити ці ціни, що не мають безпосереднього відношення до теми статті?

До того ж, зауважу між іншим, що бензин А-95 в Україні та, скажімо, в Німеччині дуже сильно відрізняється. Поцікавтеся про якість бензину на українських заправках у автомобілістів!

Нарешті, ну даремно ви згадали про мій прогноз в одній із торішніх статей, який не справдився! Там я писав, а ви повторили наступне: «Існує висока ймовірність того, що МВФ не виділить чергового траншу кредиту через невиконання урядом Азарова взятих на себе зобов'язань. Це стане фактором, який здатний привести до різкого обвалу гривні вже в кінці нинішнього року або на початку наступного».

Але ж це всього лише прогноз журналіста! Це ж не конкретна обіцянка відповідального чиновника, як, скажімо, нинішнього президента про збільшення соціальних стандартів українцям, починаючи з листопада 2009 року - яку він не виконав? Або як ще одна обіцянка Януковича - про введення в країні професійної армії з 2011 року, яку він теж не виконав? Чи варто було мене критикувати всього лише за нездійснене пророцтво? ..

Але якщо вже ви згадали про це, то хочу зауважити, що як би вам не наврочити. Вже очевидно, що в березні Україна не отримає черговий транш МВФ, як це планувалося. Оскільки влада не виконала ряд важливих домовленостей. Зокрема, не все добре з фінансами у «Нафтогазу», дала в березні збій система автоматичного відшкодування ПДВ, ну а найголовніше - досі не прийнято новий пенсійний закон, що передбачає підвищення на 5 років пенсійного віку для жінок, і невідомо, чи буде він узагалі колись прийнятий. У зв'язку з чим МВФ, швидше за все, припинить таки свою допомогу Україні і, значить, мій прогноз справдиться, тільки з деяким запізненням.

Ну і наостанок скажу таке. Мій основний висновок у тій статті був такий: «Звичайно ж, прем'єр-міністр Азаров сказав неправду. Роздрібні ціни на багато продуктів харчування, вироблені в Україні, давно приблизно рівні або навіть вище за ціни на такі самі товари за кордоном».

Підкреслюю, я не сказав «на всі продукти харчування», а сказав «на багато продуктів харчування». Ви спробували напустити туману, але марно - ви мене не переконали. До речі, почитайте коментарі читачів як до моєї статті, так і до вашого вчорашньому епістолярного опусу! І тоді ви побачите, чиїм аргументам люди довіряють більше - моїм чи вашим!

Олександр Безкоровайний