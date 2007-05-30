Масове харчове отруєння у Харкові: 1 людина померла

До Харківської міської токсикологічної лікарні № 2 28 травня було госпіталізовано 6 осіб (з них 1 дитина 1993 р.н.) з діагнозом “харчове отруєння”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок отруєння 1 людина померла, 2 постраждалих перебувають у тяжкому стані та 3 - у стані середньої тяжкості.

В осередку захворювання фахівці районної та обласної СЕС проводять комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. За фактом події проводиться розслідування.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Харківській області.