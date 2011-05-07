Друга хвиля світової кризи - якщо не вже, то скоро

«Відомі експерти, міжнародні фінансові організації попереджають про можливість другої хвилі світової кризи», - повідомив Азаров на останньому засіданні Кабміну.

І потім розповів про стрімке зростання останнім часом цін на нафту і нафтопродукти, різке подорожчання продуктів харчування і нестабільність основних резервних валют – як про явні ознаки наближення нового етапу світової кризи.

Скажу я вам, це дуже рідкісний випадок, коли я схильний погодитися з прем`єром і його прогнозами. Ситуація на світових ринках в останні дні й справді дуже схожа на початок нової економічної кризи або старт другої його хвилі. Надто вже все, що відбувається в останні дні, нагадує картину літніх місяців 2008 року, коли цінові тенденції на сировинних і валютних ринках радикально змінилися, що й стало тоді початком світової економічної кризи.

Зокрема, дуже відчутно всього за декілька днів впали ціни на нафту, які перед тим, навпаки, стрімко росли. Так, наприклад, нафта марки Brent від початку лютого і до кінця квітня нинішнього року подорожчала з 99 доларів за барель до 126 доларів – або на 27%. Але за період з 30 квітня по 5 травня її ціна впала відразу на 13% - з 126 доларів за барель до 110 доларів.

Причому, найбільші темпи падіння були зафіксовані всього за один день – минулий четвер! Ціна нафти Brent на електронній товарній біржі InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) за підсумками торгів 5 травня впала на 10,39 доларів і склала 110,80 дол./бар. А ціна нафти WTI (Light Sweet) на терміновій товарній біржі New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорку впала на 9,44 дол. і склала 99,80 дол./бар.

Все це дуже схоже на події на нафтових ринках у 2008 році. У середині січня того року ціна нафти Brent складала 89 доларів за барель, а 30 червня вона перевалила за 142 долари, підвищившись за позначений період на 60%. А потім вартість нафти в світі стрімко покотилася вниз. Ціна нафти вказаної марки опустилася 22 грудня 2008 року до відмітки 39 доларів за барель. Тобто, нафта подешевшала за півроку в 3,6 раза!

Відповідним чином складається зараз ситуація і на валютному ринку в парі євро - долар. На початку 2011 року валютний курс складав всього 1,29 дол./євро, але 4 травня він досяг значення 1,49 дол./ євро – тобто, виріс на 16%. Проте до кінця дня 5 січня долар посилився до відмітки 1,45 дол./євро.

У 2008 році євро також швидко росло по відношенню до долара в першій половині року, зміцнившись до літа до історичного максимуму в 1,6 дол./євро. Але потім швидко посилюватися почав долар, і до кінця року валютний курс опустився до 1,25 дол./євро.

Особливо ж вражає ситуація на ринках дорогоцінних металів. Наприклад, золото подорожчало з початку нинішнього року по кінець квітня більш ніж на 16%. Проте з 2 по 5 травня його ціна знизилася на 6%. По сріблу картина ще показовіша: його ціна від початку року до кінця квітня виросла на 70%, проте всього лише за 4 перших травневих дні вона впала на 28%.

Дуже яскравий в цьому аспекті той факт, що відомий фінансист Джордж Сорос через свій інвестиційний фонд Soros Fund Management продав протягом квітня і перших днів травня весь свій запас золота й срібла. Причому, відомо про це стало лише в останні дні.

Отже, Сорос, який скуповував дорогоцінні метали, коли вони були дешеві, тепер вирішив продати їх за ціною, яку порахував максимальною. Таким чином, він чекає надалі лише падіння цін на золото й срібло.

На перший погляд, комусь може стати незрозуміло, а чим погано українській економіці від того, що в світі почали дешевшати нафта і дорогоцінні метали, але почав зростати долар до євро. Це нафтові компанії – той же російський «Газпром» - постраждають, як постраждали в 2008 і 2009 роках від обвалу цін, а нам-то яке діло? Навіть навпаки, здешевлення нафти має привести до зниження цін на бензини і дизпаливо, що дуже добре для України?

Проте все не так просто. Справа в тому, що дешевшають зазвичай не тільки нафта і дорогоцінні метали, але також і інші сировинні товари, включаючи металургійну продукцію. Зокрема, саме з літа 2008 року почалося падіння світових цін на сталь, а до кінця року вони зменшилися більш ніж у 2 рази. Що й стало головною причиною істотного падіння промислового виробництва і ВВП України в кінці 2008 року і в 2009 році, оскільки головною статтею українського експорту є саме експорт продукції гірничо-металургійного комплексу.

Останнім часом намітилося також таке зниження світових цін на сталь. Як відзначають експерти в цій сфері, світові ціни на чорні метали швидко росли від початку року, але в останні тижні вони попрямували вниз. І якщо тепер у світі піде друга хвиля кризи, а на це дуже схоже у зв`язку з вищенаведеною інформацією, то темпи падіння цін на сталь можуть прискоритися ще більше.

А це, в свою чергу, приведе до різкого скорочення українського експорту, падіння промислового виробництва і ВВП, а також потужної девальвації гривні – як у кінці 2008 року. Нагадаємо, національна валюта почала помітно «худнути» у вересні того року, Нацбанк протягом декількох місяців витратив чверть своїх золотовалютних резервів на те, щоб її потримати, але в грудні гривня впала до 10 гривень за долар. Напевно такий сценарій розвитку подій і мав на увазі Азаров, коли говорив про біди, що підстерігають Україну у разі другої хвилі світової кризи.

Отже, цілком можливо, що нова фаза світової економічної кризи почалася якраз у ці дні. Хоча не можна виключати, що зараз відбувся лише фальстарт, а справжня криза прогримить дещо пізніше. Наприклад, дослідники Російської Академії Наук прогнозують, що друга хвиля кризи настане тільки в липні-серпні 2011 року. Але це мала втіха, тому що все одно - дуже скоро.

Олександр Безкоровайний