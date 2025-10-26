У МЗС Сербії наголосили, що країна перебуває в дружніх відносинах з усіма сторонами конфлікту.

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий прийняти у себе мирні переговори між Україною і Росією. В інтерв'ю Fox News він наголосив, що перевагою Сербії є те, що вона перебуває в дружніх відносинах з усіма сторонами конфлікту.

"Сербія також входить до числа країн, які пропонують свої послуги, з огляду на наш досвід, з огляду на той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, за необхідності або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори... про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох жертв і руйнувань", - сказав Джурич.

Він підкреслив, що війна в Україні має бути негайно припинена.

Відео дня

"Сербія підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, встановлених ООН", - додав він.

Як зазначає Fox News, деякі аналітики також вважають, що Сербія може стати можливим місцем для проведення наступного раунду переговорів про припинення вогню між Росією і Україною, враховуючи історичні зв'язки між Росією і Сербією, що ґрунтуються на культурних і релігійних зв'язках, що пов'язують Сербську православну церкву.

Сербія і війна в Україні

У Сербії досить двоїста політика щодо вторгнення Росії в Україну. Так, уряд Сербії протягом усього часу повномасштабної війни РФ проти України категорично відмовляється запроваджувати санкції проти агресора, незважаючи на тиск Євросоюзу. Також Сербія продовжує купувати російську зброю.

Водночас Сербія відмовляється визнавати російські анексії українських територій, зокрема Криму. Також Белград потихеньку продає зброю Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: