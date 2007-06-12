Кортні Лав найняла двійника Курта Кобейна

Для майбутнього туру співачка Кортні Лав найняла кількох музикантів, зокрема гітариста, вкрай схожого на її померлого чоловіка Курта Кобейна, повідомляє NME.

"Зізнаюся: я найняла цього музиканта через те, що він дуже схожий на Курта. Це дуже дивно. Але він справді вміє грати. Хоча він і не убив мене наповал, він пообіцяв вивчити всі партії за тиждень", - повідомила Лав у своєму блозі.

"Ще один хлопець раніше грав у групі Larrakin Love. Його грою я була просто приголомшена, він грає з біса сучасно. Як Джоні Грінвуд (Radiohead) і Джек Вайт (White Stripes), він не з тих, хто застряг в колії дев`яностих", - додав виконавець.

Нова пластинка Кортні Лав під назвою Nobody`s Daughter має з`явитися в продажу восени 2007 року, хоча точної дати релізу співачка не повідомляє. Відомо, що в липні Лав планує виступити в Лондоні, а також дати кілька концертів на території США.

Лента.ру