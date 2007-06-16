Болгарське судно підібрало в морі українця, який зник 30 травня

О 12:00 16 червня у Чорному морі, за 170 кілометрів на захід від мису Херсонес, болгарським суховантажем «Бриз» знайдений український катер «Дик» із одним членом екіпажу на борту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що заначений катер ще 30 травня вийшов із порту Очаків до порту Севастополь і зник. З часу, коли стало відомо про зникнення людини і катера, зокрема, з 12:00 1 червня в акваторії Чорного моря та прибережній зоні тривав пошук.

Державним морським рятувальним координаційним центром Мінтрансзв’язку були сповіщені всі судна, які перебували у північно-західній частині Чорного моря. За інформацією, переданою з „Бриза” по радіо, врятований громадянин живий, виснажений, але загрози для його життя немає. Болгарське судно прямує до румунського порту Сулина. Однак його капітану запропоновано частково змінити маршрут і доставити врятованого та катер до порту Усть-Дунайськ (Україна), де передати його українським властям.