Російський гонщик Формули-1 врізався в стіну

Гонщик команди Формули-1 Renault Віталій Петров уникнув серйозних травм в аварії на останніх колах Гран-прі Монако. Як повідомляє офіційний сайт Lotus Renault GP, пілот не одержав переломів, але з обережності Петрова відправили до госпіталю принцеси Грейс для подальшої діагностики. За попередніми оцінками, гонщик зможе залишити лікарню протягом кількох годин.

Віталій Петров врізався в стіну за шість кіл до фінішу, намагаючись уникнути контакту з іншими його болідами. У масовому зіткненні також одержали пошкодження автомобілі Хайме Альгерсуарі та Люіса Хемілтона. Ніхто з суперників Петрова не постраждав, зазначає Автолента.