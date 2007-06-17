Поліція заборонила продавати з аукціону пігулки Елвіса Преслі

Організатори аукціону речей легендарних діячів американського шоу-бізнесу вилучили пілюлі з виставленого на продаж флакона для ліків, що належав королеві рок-н-ролу Елвісу Преслі.

Як повідомив журналістам президент аукціонного будинку "Аукціони Джулієн" Даррен Джулієн, це було зроблено відповідно до рекомендації поліцейського управління Лос-Анджелеса. "Ми планували продавати флакон разом з кількома пігулками, що залишилися в ньому, проте представники поліції попередили нас, що це було б федеральним злочином", - сказав Джулієн.

За його словами, флакон з ліками Преслі був одним з найпривабливіших для потенційних покупців лотом. Його оцінна вартість склала 2-4 тисячі доларів. У пляшці залишалося кілька антиалергічних пілюль і таблеток проти набрякнень.

Як відомо, постійне вживання сильнодіючих препаратів відіграло свою роль у ранній смерті короля рок-н-ролу, який помер 1977 року в віці 42 років. Лікар Джордж Нікопулос, відомий як "доктор Нік", виписав Преслі 199 рецептів за вісім місяців, що передували смерті артиста. У 1995 році Рада з ліцензування медичної діяльності штату Теннессі позбавила Нікопулоса дозволу на практику за надмірно велику кількість виписаних рецептів.

РІА "Новости"