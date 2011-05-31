Автомобіль жандармерії збив 12 дітей

Автомобіль жандармерії без розрізнювальних знаків у понеділок наїхав на групу дітей в місті Жуе-ле-Тур в центральному регіоні Франції, 12 з них постраждали, передає РІА "Новости".

Радіостанція France Info, у свою чергу, повідомляє, що мікроавтобус жандармерії заїхав на тротуар, де 23 школярі у віці від шести до 11 років йшли на стадіон на урок фізкультури. П`ятеро дітей одержали серйозні поранення, семеро - відбулися легкими травмами.

За попередньою інформацією, мікроавтобус, який перевозив устаткування, надане для саміту "Великої вісімки" в Довілі, наїхав на калюжу дизельного палива, внаслідок чого водій, очевидно, не впорався з управлінням.

На стадіоні обладнаний медпункт для прийому дітей, які одержали незначні поранення і потребують допомоги психолога. Школярі, що одержали важкі травми, доставлені в дві лікарні міста Тур.