Київзеленбуд не хоче будувати японський культурний центр на подвір`ї КМДА

У Києві планується створити Японський культурний центр з облаштуванням саду сакури.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією депутата Київської міської ради Ігоря ДОБРУЦЬКОГО, якому належить ідея створення саду сакури, остаточно визначити місце розташування саду доручено Постійній комісії Київради з питань екологічної політики. Ця ж комісія має внести пропозиції щодо визначення на конкурсній основі інвестора проектування та створення культурного центру.

До розробки даного проекту залучено Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”, яке розглядає можливі варіанти розташування японського саду.

У документі “Київзеленбуду” виданого на доручення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо опрацювання пропозиції з організації японського культурного центру, текст якого має УНІАН, зазначено, що “організація японського культурного центру у дворі Київської міської державної адміністрації з відкритим доступом до нього відвідувачів, на думку фахівців “Київзеленбуду”, буде суперечити режиму використання вказаної території, як території службового користування”. Водночас, на даний момент пропонуються варіанти його розміщення на схилах по вул. Інститутській, які прилягають до Міжнародного центру культури та мистецтв з боку Майдану Незалежності; облаштування в японському стилі частини території парку “Дружби народів” та варіант створення японського культурного центру на території парку “Кіото”.

Щодо того, скільки потрібно буде коштів на облаштування такого культурного центру, І.ДОБРУЦЬКИЙ сказав, що це залежатиме від обраного місця його розташування. За його словами, передбачається, що фінансування центру здійснюватиметься з бюджету міста та за рахунок коштів, які вдасться залучити з боку спонсорів. Він не зміг поки що уточнити, яку частину всіх витрат для створення саду сакури візьме на себе міський бюджет.