Трагедія у Хмельницькій області: одна людина загинула і ще одну травмовано

Приблизно о 10 годині 30 хвилин 23 червня 2007 року на оперативно-диспетчерську службу Головного управління МНС в Хмельницькій області надійшла інформація про те, що неподалік універмагу «Дитячий світ» на перехожих людей впало дерево.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Хмельницькій області, на місце виклику одразу було направлено відділення Хмельницької самостійної державної пожежної частини №1 для надання допомоги.

Виїздом на місце події встановлено, що поряд з універмагом «Дитячий світ» на перехожих, які проходили біля дерева впала гілка, яка відірвалась від стовбура в результаті сильного вітру.

Внаслідок нещасного випадку громадянин 1989 року народження, помер на місці події, а громадянка 1959 року народження отримала травму хребта та була доставлена в Хмельницьку міську лікарню.