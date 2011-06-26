На станції метро «Дарниця» чоловік кинувся під поїзд

У Києві на станції метро «Дарниця» під колесами потягу загинув чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався о 23.28

Зокрема, потяг під час руху не повністю в’їхав у межі станції і зупинився. Машиніст не відчиняв двері кілька хвилин, після чого пасажири, що були у задніх вагонах, були змушені перейти через всі вагони, щоб потрапити на платформу і залишити потяг.

Як повідомив черговий співробітник міліції, за попередніми даними, машиніст побачив, як з-під платформи виліз чоловік і кинувся під колеса.

Наразі вживаються заходи щодо вилучення тіла з-під вагону. Було призупинено рух потягів від станцій метро «Дарниця» до «Лісової».