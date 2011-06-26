На станції метро «Дарниця» чоловік кинувся під поїзд
00:33, 26 червня 2011Разное
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Інцидент стався о 23.28
У Києві на станції метро «Дарниця» під колесами потягу загинув чоловік.
Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався о 23.28
Зокрема, потяг під час руху не повністю в’їхав у межі станції і зупинився. Машиніст не відчиняв двері кілька хвилин, після чого пасажири, що були у задніх вагонах, були змушені перейти через всі вагони, щоб потрапити на платформу і залишити потяг.
Як повідомив черговий співробітник міліції, за попередніми даними, машиніст побачив, як з-під платформи виліз чоловік і кинувся під колеса.
Наразі вживаються заходи щодо вилучення тіла з-під вагону. Було призупинено рух потягів від станцій метро «Дарниця» до «Лісової».
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