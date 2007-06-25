У Києві сотня людей гамселили одне одного подушками (фоторепортаж)
12:40, 25 червня 2007Разное
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Учасники присягнулися не спати на своїй зброї
У Києві побили рекорд із боїв подушками. Понад сто людей зібралися під Аркою Дружби Народів, аби у таких спосіб відсвяткувати День Молоді, передає 5 канал. Охочих безкарно надавати один одному стусанів не злякала навіть злива. Учасники мали письмово заприсягнутися "сміливо вступати в бійку", "не спати на своїй зброї під час акції", та "захищати спину товариша". Організатори акції запевняють, що так звана "пухнаста бійка" не заклик до хуліганства, а лише спосіб зняти стрес і весело провести час.
Фото УНІАН
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