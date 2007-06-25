У Києві сотня людей гамселили одне одного подушками (фоторепортаж)

У Києві побили рекорд із боїв подушками. Понад сто людей зібралися під Аркою Дружби Народів, аби у таких спосіб відсвяткувати День Молоді, передає 5 канал. Охочих безкарно надавати один одному стусанів не злякала навіть злива. Учасники мали письмово заприсягнутися "сміливо вступати в бійку", "не спати на своїй зброї під час акції", та "захищати спину товариша". Організатори акції запевняють, що так звана "пухнаста бійка" не заклик до хуліганства, а лише спосіб зняти стрес і весело провести час.

Фото УНІАН