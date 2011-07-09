Собор УПЦ не вніс змін до статуту про управління церквою

Ювілейний Собор Української православної церкви, що відбувся в Києво-Печерській Лаврі 8 липня, ухвалив статут про управління УПЦ у редакції, затвердженій Архієрейським Собором 21 грудня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, також ювілейний Собор УПЦ прийняв ухвалу і затвердив рішення Священного синоду УПЦ і Соборів єпископів УПЦ, що відбулися у період від 26 червня 1992 року до 8 липня 2011 року.

Нагадаємо, що днями деякі ЗМІ припускали, що Собор може затвердити зміни до статуту про управління УПЦ, серед яких пункт про введення посади містоблюстителя на випадок смерті або неможливості виконання обов’язків Предстоятелем УПЦ Митрополитом ВОЛОДИМИРОМ.

Прес-секретар УПЦ Григорій КОВАЛЕНКО зазначив, що збір єпископів вирішив не вносити змін до чинного статуту. Нові поправки до статуту будуть розглянуті сформованою під час Собору єпископів УПЦ постійно діючою комісією на чолі з митрополитом Донецьким і Маріупольським ІЛАРІОНОМ.

«Для церкви статут про управління не є першочерговим документом. Для нас таким документом є Євангеліє, постанови Соборів. А статут – це документ, яким ми керуємося у відносинах зі світською владою, де ми їй пояснюємо зрозумілою для неї мовою, як ми влаштовані», – зазначив Г.КОВАЛЕНКО.

«Як ми і говорили, Собор нічого не приховував – у церкві немає і не може бути нічого таємного. Собор звернувся до влади з пропозицією надання церкві статусу юридичної особи та можливості створювати навчальні заклади всіх рівнів, введення християнської етики та Закону Божого у програми навчальних закладів усіх рівнів, створення системи капеланства», - додав Г.КОВАЛЕНКО.

Учасники собору також закликали органи влади ввести мораторій на приватизацію колишнього церковного майна. «Зберігати надбання ми маємо спільно – держава і церква», - сказав речник УПЦ.