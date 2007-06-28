Переобрано керівників Київської незалежної медіа-профспілки (список)

Загальні збори Київської незалежної медіа-профспілки сьогодні вирішили переобрати головою КНМП журналістку Михайлину СКОРИК.

Як передає кореспондент УНІАН, збори також визначили новий склад Комітету медіа-профспілки, який є керівним органом профспілки у період між зборами, і новий склад ревізійної комісії.

До Комітету КНМП увійшли журналісти, обрані рейтинговим голосуванням, а саме: Кирило ХОРОШИЛОВ (журнал “Власть денег”), Андрій ЛАВРИК (видання “Без цензури”), Тетяна ЯКУБОВИЧ (Радіо “Ера”), Тетяна НЕЙМАШ (телеканал “Інтер”), Катерина КАЦАН (Перший національний телеканал) та Остап КРИВДИК (продюсерська студія “Закрита зона”). Головою комітету за статутом є голова КНМП М.СКОРИК.

До складу ревізійної комісії увійшли Тетяна АКІМОВА (УНІАН), Юрій ШЕЛЯЖЕНКО (“Вечірні вісті”) та Павло БУЛГАК (Мережа соціальної журналістики “Хай Вей”).

Збори також прийняли рішення з 1 січня 2008 року підвищити мінімальний розмір щомісячного членського внеску до 15 грн.

Довідка УНІАН. Київська незалежна медіа-профспілка створена у 2002 році за спільної ініціативи журналістів більшості провідних ЗМІ Києва. Поштовхом для створення організації стало введення провладної цензури у медіа. Сьогодні організація займається захистом професійних, соціальних та трудових прав співробітників мас-медіа, протидіє утискам свободи слова та домагається встановлення прозорих правил роботи на українському медіа-ринку. КНМП нараховує близько 600 членів.