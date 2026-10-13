'Корисній ідіот або агент': кандидат в президенти Франції прокоментував угоду Трампа з РФ

Глюксманн, один із найвпливовіших проєвропейських діячів у цій передвиборчій гонці, ще раз підкреслив свою підтримку створення "Європейського небесного щита" для України.

Щойно здобувши впевнену перемогу на праймеріз лівоцентристського табору, що відбулися минулими вихідними, кандидат у президенти Франції Рафаель Глюксман різко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа про послаблення обмежень на експорт російського дизельного палива, назвавши цей крок таким, що приносить користь Кремлю за рахунок Європи, повідомляє Politico.

"На чолі Сполучених Штатів стоїть людина, яка є або корисним ідіотом, або агентом, що підриває силу та свободу Європи. Війна Росії проти України спрямована безпосередньо проти нас, європейців, і ми залишилися наодинці", - заявив Глюксманн на Саміті з питань конкурентоспроможності, організованому виданням в Парижі.

Депутат Європарламенту також наголосив, що прихід його ультраправої суперниці Марін Ле Пен до Єлисейського палацу у 2027 році стане перемогою для російського лідера Володимира Путіна та кроком до "поразки європейського континенту".

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Видання нагадало, що Ле Пен раніше висловлювала "певну форму захоплення" Путіним, а її партія "Національний фронт" у 2014 році отримала кредит від банку, пов’язаного з Росією.

Лідерка партії "Національний фронт" пояснила, що її партія позичила гроші за кордоном, оскільки французькі банки відмовили в наданні кредитів, і що цей кредит жодним чином не вплинув на її політичні позиції. За її словами, партія повернула ці кошти.

"Хоча Ле Пен засудила тотальну війну Росії в Україні, деякі обрані представники її партії й досі категорично виступають проти надання допомоги Україні та підтримують зміцнення відносин із Росією", - йдеться в статті.

Згідно з опитуванням видання, Ле Пен наразі має двозначну перевагу над своїми конкурентами у першому турі президентських виборів наступного року. Глюксманн посідає четверте місце, поступаючись колишньому прем’єр-міністру Едуарду Філіпу та кандидату від крайніх лівих Жан-Люку Меленшону.

Видання зазначило, що в разі, якщо жоден із двох лідерів не набере понад 50% голосів у першому турі, у Франції відбудеться другий тур президентських виборів.

У своєму інтерв’ю виданню Глюксманн, один із найвпливовіших проєвропейських діячів у цій передвиборчій гонці, ще раз підкреслив свою підтримку створення "Європейського небесного щита" для України та необхідність розбудови більш потужної й суверенної європейської оборонної промисловості.

Примітно, що цю ініціативу також підтримав президент Франції Еммануель Макрон й вона знаходить широку підтримку серед представників усього політичного спектру Франції.

"Протягом десятиліть ми передавали наш суверенітет і нашу безпеку у руки Вашингтона, і тепер ми усвідомлюємо, якою помилкою це було", - зазначив він.

Глюксманн також зазначив, що Європі слід взяти на себе спільний борг для фінансування оборонних проєктів – пропозиція, яку Німеччина та інші фіскально консервативні члени ЄС неохоче розглядають – замість того, щоб реалізовувати проєкти на двосторонній основі між окремими державами-членами, як, наприклад, провалений франко-німецький винищувач нового покоління.

За його словами, без спільних інвестицій "жодна європейська країна, включаючи Німеччину, не зможе в короткостроковій перспективі протистояти війні майбутнього" проти таких держав, як Китай, Росія та США.

"Це питання життя чи смерті", – зазначив Глюксманн.

Європа та США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що США та європейські партнери розробляють спільну мирну ініціативу, яка має допомогти завершити розв'язану Росією війну в Україні. Журналіст WP Девід Ігнатіус розповів, що план передбачає гарантії безпеки для України, фінансування її відбудови та економічні стимули для Росії. За словами американського чиновника, який знайомий з переговорами, "потрібно зробити проблему та її рішення масштабнішими, щоб допомогти обом сторонам побачити, якою буде післявоєнна ситуація, а потім піти на поступки". За словами журналіста, дипломатичний поштовх відбувся під час шестигодинної зустрічі минулої п'ятниці у Флориді.

Також ми писали, що європейські лідери готуються вимагати посилення санкцій проти Росії на засіданні Європейської ради. Вони планують закликати до нових санкцій та заходів, які вдарять по нафтових доходах Москви. При цьому уряди країн ЄС відкидають заяву Трампа про те, що він нібито домігся енергетичного перемир’я між Росією та Україною. Розбіжності викривають зростаючий розкол у питанні про те, як змусити Москву сісти за стіл переговорів.

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