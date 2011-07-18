Нацбанк вводить в обіг монети «Андріївська церква» (фото)
23:14, 18 липня 2011Разное
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Присвячені архітектурній перлині
Національний банк України (НБУ), продовжуючи серію «Пам`ятники архітектури України», з 20 липня ц.р. вводить в обіг монети «Андріївська церква».
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
«Монети присвячені архітектурній перлині Києва, збудованій у середині XVIII століття в стилі барокко за проектом видатного архітектора Растреллі - Андріївській церкві», - йдеться в повідомленні.
Монета номіналом 10 гривень виготовлена із срібла 925 проби тиражем 8 тис. штук; номіналом 5 гривень – з нейзільберу, тираж – 45 тис. штук.
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