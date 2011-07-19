Відновлюється постачання сицилійських вин в Україну

«Об`єднання винних погребів регіону Трапані» (ОВПТ) відновлює постачання сицилійських вин «Трапані» в Україну.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН представник об`єднання Маттео НОЕ.

М.НОЕ повідомив, що ОВПТ об`єднує 12 кооперативів, які в свою чергу об`єднують понад 10 тисяч малих підприємств і фермерів Сицилії, що спеціалізуються на виробництві вина. ОВПТ розпочало постачання вина «Трапані» в Україну в 2010 році, вина продавалися протягом 7 місяців, і за цей час було продано близько 120 тис. пляшок. Проте пізніше компанія-імпортер змінила свою стратегію і портфель, і ОВПТ змушені були шукати нового імпортера.

За словами М.НОЕ, тепер імпортером сицилійського вина «Трапані» буде ПП «Олівер».

Як повідомила заступник директора із зовнішньоекономічної діяльності ПП «Олівер» Тіна ДЖОРДЖАДЗЕ, протягом двох місяців компанія підготує вихід вина на український ринок і очікується, що у вересні вина вже з`являться у продажу. За словами Т.ДЖОРДЖАДЗЕ, вина будуть представлені в HORECA (готелі, бари, ресторани) і в роздрібних торгових мережах. Середня ціна на полиці складе близько 40 грн./пляшка. На сьогодні лінійка представлена 4 позиціями – двома позиціями білого і двома – червоного вина. При цьому М.НОЕ додав, що компанія розраховує протягом року збільшити асортиментну лінійку вина, що поставлятиметься в Україну, до 8 позицій.