Кожен третій атракціон довелося закрити

У результаті вибіркової перевірки 72 об`єктів атракціонної техніки інспектори територіального управління Держгірпромнагляду в Одеській області вимушені були закрити через виявлені порушення експлуатації 28 атракціонів, що є об`єктами підвищеної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції Державний інспектор теруправління Дерожгірпромнагляду в Одеській області Валентин МЕДЮК. Він уточнив, що «більшість суб`єктів господарювання, що експлуатують атракціонну техніку, не виконують вимог законодавства з охорони праці, а також несвоєчасно проводять технічні огляди і експертні обстеження, що може спричинити нещасні випадки».

За словами В.МЕДЮКА, «всього виявлено інспекторами Держгірпромнагляду 92 порушення, 15 посадовців притягнуто до адміністративної відповідальності, до них застосовані штрафні санкції».