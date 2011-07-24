З метро "Кловська" дівчину винесли в пакеті

Сьогодні о 12.00 на станції метро «Політехнічний інститут» у Києві сталася пожежа.

Як повідомляє сайт газети «Сегодня», на станції відчувався сильний запах гару, в диму опинилися платформи. Ескалатори були в терміновому порядку зупинено. Кілька чоловік, які не трималися за поручні, впали.

Приблизно через 10 хвилин ситуація нормалізувалася. Як розповіли виданню у прес-службі міліції метрополітену, у них такий інцидент не зафіксований. "Сегодня" з`ясовує подробиці НП.

Двома годинами раніше на станції метро «Кловська» молодій дівчині стало зле. За інформацією «Сегодня», «вона або намагалася кинутися під поїзд, або їй стало зле саме в метро. Співробітники «швидкої допомоги» прямо на станції намагалися привести дівчину до тями. Чи жива вона - невідомо. З метро дівчину винесли в пакеті».