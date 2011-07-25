ДТП у Криму: один пішохід загинув, другий - в реанімації

У Криму один пішохід загинув і ще один отримав травми в результаті наїзду легкового автомобіля, який зник з місця аварії і оголошений у розшук.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі управління ДАІ Криму.

Дорожньо-транспортна подія сталася в Сімферопольському районі 23 липня, близько 00.30.

На двох пішоходів, ймовірно, наїхала машина марки ВАЗ.

Одна людина померла в лікарні, друга перебуває в реанімації.

Державтоінспекція просить повідомити в ДАІ Сімферопольського району інформацію про аварію або про розшукуваний автомобіль.