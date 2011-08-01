Даїшнику! Раз збрехавши - хто ж тобі повірить!?

Ось свіжа інформація від ДАІ України: "ДАІ вийде на дороги з новим "Візирем". Інспекторам дорожнього руху дозволили використовувати сканери швидкості автомобілів "Візир-2".

Тільки три місяці тому "Візири-2" прибрали з доріг після того, як прокуратура з`ясувала, що він не був сертифікований, а отже, на підставі його показів не можна було виписувати штрафи. І ось знову! - ДАІ України з дня на день чекає масового повернення сканерів швидкості TruеCam (Візир), яких водії прозвали "годувальниками інспекторів".

"Цей прилад створений за допомогою NASA, він зручний тим, що є функції і фото, і відео, відрізняється зручністю в експлуатації. Порушників, які перевищують швидкість, він знаходить за допомогою лазерного променя, після чого автомобіль зупиняємо і складаємо протокол. Лихачів з його допомогою можна виявити вдвічі-тричі більше, ніж з будь-яким іншим", - розповіли інспектори ДАІ, пише "Сегодня".

В Управлінні ДАІ МВС України інформацію про повернення приладів на дороги підтвердили. "Від учорашнього дня (суботи, 30 липня) у нас з`явилося право використовувати ці прилади для контролю швидкості, - розповів заступник начальника ДАІ України Володимир Резніков. - Ми одержали необхідні висновки державної спеціальної служби технічного захисту інформації. Тобто, ті документи, які вимагала генпрокуратура в своє розпорядження. Ми вже почали використовувати ці прилади, наприклад, у Києві. Поступово оснащуватимемо ними регіональні ДАІ. У наявності у нас зараз є 137 таких приладів". Пристрій, до речі, недешевий - 90 тисяч гривень.

Зі свого боку, водії кажуть, що головний мінус приладу - він може зафіксувати швидкість одного автомобіля-порушника, а звинуватити в порушенні можуть іншого. У ДАІ це заперечують, переконуючи, що прилади працюють чесно. За їх словами, вдосконалений родич "Візиря" не припускається помилок і не боїться судів. На машині, яка справді перевищує швидкість, пристрій ставить хрестик. Ця мітка метрологічно підтверджена.

Проте будучи недовірливим до нововведень від генпрокуратури (а саме генпрокуратура «щось там» вимагала в своєму розпорядженні), я спеціально відвідав сайт державної спеціальної служби технічного захисту інформації - і остаточно переконався, що ДАІ продовжує брехати, брехати і брехати!

Справа в тому що ця організація МАЄ ПРАВО СЕРТИФІКУВАТИ лише ту частину приладу, в якій відбувається процес збереження інформації. А ось процес безпосереднього вимірювання - хоч яким він є - ця організація сертифікувати НЕ МАЄ ПРАВА!!!

Щоб не викликати бурю обурень на свою адресу, рекомендую ознайомиться з «свіжоспеченим» «ПОЛОЖЕННЯМ про Адміністрацію Державної службі спеціального зв’язку та захисту інформації України», затвердженим Указом Президента Україні від 30 червня 2011 року 717/2011.

У ньому немає ні найменшого натяку на право сертифікувати вимірювальні засоби! ...Так, звісно, можна спекульнути... і сказати, що цю «перевірку» проводили, керуючись пунктом:

«33) здійснює формування та реалізацію державної технічної політики в галузі зв’язку, а саме:

розробляє відповідно до законодавства технічні регламенти, норми, стандарти, методики розрахунків електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, інші нормативні документи у сферах телекомунікацій, поштового зв`язку та користування радіочастотним ресурсом України;»

і пунктом:

«77) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.»

Але тоді виходить що така «бригада» має право на будь-які види ліцензування - «від забивання цвяхів до запуску космічних кораблів»...

Володимир Чурюкін