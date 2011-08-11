Голова правління Індара: «захоплення» інсулінового заводу не було

Київ. 11 серпня. УНІАН. Голова правління ПрАТ «Індар» Євген КОНОНЕНКО заявляє, що ніякого «рейдерського захоплення» «державного підприємства» з виготовленню інсулінів не було.

Про це йдеться в заяві Є.КОНОНЕНКА, переданій УНІАН прес-службою ПрАТ «Індар».

Зокрема, Є.КОНОНЕНКО зазначає, що «останнім часом в країні нагнітається страх, буцім наші діабетики невдовзі залишаться без ліків через те, що інсуліновий завод «Індар» «знаходиться у руках загарбників, незаконних власників державного пакету акцій». Поширюється інформація про те, що акціонери «взяли під контроль підприємство з метою виконання певного замовлення», збираючись як не продати завод іншій фармацевтичній корпорації, то побудувати на його місці торговельно-офісний центр».

Цю інформацію Є.КОНОНЕНКО називає «плітками», і наголошує, що «ніякого «рейдерського захоплення» «державного підприємства» не було. Держава перестала володіти «Індаром» ще 2000 року, бо тоді Фонд держмайна свої 70,7% акцій вніс до уставного фонду ДАК «Укрмедпром». Ця схема була винайдена ще за президентства Леоніда КУЧМИ: передані до ДАК акції держпідприємств автоматично гублять статус державних. 2008 року 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Звертаю увагу на те, що на час знайомства компанії із заводом він не був державним. За вісім років ніхто чомусь не повертав завод у державну власність».

За словами Є.КОНОНЕНКА, «законність права власності акціонерів підтвердили своїми листами Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку та Міністерство юстиції України. Та, продукуючи у промислових кількостях судові позови замість інсуліну, колишній адміністрації заводу вдалося на кілька років відтягнути прихід нового керівництва. 2009 року акціонерам вдалося нарешті провести збори, на яких новим керівником «Індару» було призначено мене. Та реалізувати це рішення було неможливо аж до липня цього року, коли ряд судових спорів отримав свої вирішення, які підтвердили правову позицію акціонерів».

Є.КОНОНЕНКО повідомив, що після того, як у встановленому законом порядку 7 липня 2011 року було внесено зміни до Єдиного державного реєстру щодо нового голови правління підприємства, «я заключив договір з ДСО МВД про охорону заводу і увечері приїхав з ними на завод. Не можна було втрачати ані години: мені було відомо, що колишня адміністрація вивозить із заводу важливі документи. Та оскільки нас вже там чекали, і навіть заблокували п’ятьох міліціонерів ДСО у будівлі заводу, їхньому керівництву нічого не залишалося, як викликати «Беркут». Хочу підкреслити, що беркутівці визволили колег, не завдавши жодної шкоди виробничому обладнанню. Процес виробництва інсуліну по тому ні на день не переривався. Завод працює у штатному режимі».

При цьому Є.КОНОНЕНКО зазначає, що «папери, які нам залишилися від колишньої адміністрації, свідчать про те, що протягом останніх трьох років фонди заводу виводилися на створювані комерційні структури з однойменними назвами «Індар». Консолідувати всі ці активи – моє найперше завдання на сьогодні, оскільки неможлива нормальна робота підприємства, коли його активи настільки розпорошені». За словами голови правління ПрАТ «Індар», на одне з таких підприємств переоформлені патенти, торгові марки та ноу-хау – тобто вся інтелектуальна власність ПрАТ «Індар». Інше ТОВ отримало внесок у статутний капітал у вигляді всього цілісного майнового комплексу ПрАТ, тобто їм нині належить нерухомість та обладнання. На третьому ТОВ зосереджено виробництво тих самих препаратів, що виробляє ПрАТ, тобто їм належить ліцензія, сировина та готова продукція. До того ж одне з таких підприємств передало в оренду іншому ТОВ все майно та перевели туди у штат співробітників. У ПрАТ вони залишилися працювати лише за сумісництвом.

За словами Є.КОНОНЕНКА, найактуальніша проблема - з одним із таких ТОВ, яке значиться як переможець тендерних торгів із державних закупівель. «Нині ми вимушені відвантажувати продукцію у регіони під іменем цієї структури, так само і на них отримувати гроші. Адже жодна державна установа не насмілиться відправити гроші на ПрАТ, якщо за документами постачальником значиться інше підприємство».

Як зазначає Є.КОНОНЕНКО, «паралельно із цією паперовою діяльністю ми проводимо реконструкцію виробничих потужностей заводу, підвищуємо зарплатню робітникам, обговорюємо технологію вдосконалення українських інсулінів та шукаємо шляхи для виходу продукції «Індару» на міжнародну арену… Позиція акціонерів чітка: інсуліновий завод має існувати і розвиватися. Відповідно, мені поставлене завдання створити всі умови, аби в іноземних конкурентів і думки не виникло про можливість ліквідувати «Індар».

«Нова команда прийшла на завод надовго, і має амбітні плани щодо розширення виробництва та виведення підприємства на якісно новий рівень конкуренції на світовій арені – з максимальною користю цього процесу для українських діабетиків та вітчизняної фармпромисловості в цілому. Хочу запевнити всіх, що українцям, хворим на діабет, не загрожує інсулінова криза, і що в особі заводу «Індар» вони мають надійного партнера», - зазначив голова правління ПрАТ "Індар.