У зіткненні маршрутки з легковиком загинула 1 людина і 13 - постраждали

У Дніпропетровській області при зіткненні пасажирського мікроавтобусу з легковим автомобілем загинула 1 особа (водій легкового автомобіля) та 13 осіб постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 23.39 поблизу смт Радушне. Приватний пасажирський мікроавтобус "Мерседес-Спринтер" виконував рейс за маршрутом АР Крим - м. Кривий Ріг, в мікроавтобусі знаходилося 16 пасажирів.

Постраждалих, серед яких троє дітей (1992, 1996, 2003 р.н.), травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до міських лікарень м. Кривий Ріг.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 177 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 19 осіб та 232 травмовано.