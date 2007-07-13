Що спільного у Мистецького арсеналу в Києві з берлінським рейхстагом?

Компанія «Штрабаг» (Strabag, Австрія-Німеччина) стала переможцем тендеру на проведення робіт із реставрації комплексу «Мистецький арсенал».

Про це повідомляється в прес-релізі, поширеному прес-службою Державного підприємства «Мистецький арсенал».

Згідно з прес-релізом, 18 липня в корпусі Старого арсеналу (вул. Січневого повстання, 28) відбудеться урочисте підписання договору між ДП «Мистецький арсенал» і компанією «Штрабаг».

У прес-релізі також повідомляється, що компанія «Штрабаг» раніше реконструювала німецький Рейхстаг, будівлю австрійського Парламенту та Історичного музею у Відні.

Як повідомляв УНІАН, будівництво першої черги культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал» у Києві обійдеться в 1,3 млрд. грн.

За даними проектної організації, що розробляла проект комплексу - «УкрНДІпроектреставрація», він буде двоповерховим плюс три підземні поверхи.

Загальна площа комплексу разом із підвальними приміщеннями в дворі становитиме 71,4 тис. кв. м, корисна - 49,3 тис. кв. м.

Площа музеїв і виставкових залів комплексу становитиме 17 тис. кв. м, виставково-інформаційного центру, включаючи концертний зал на 2 тис. кв. м, - 12 тис. кв. м., підземний технічний блок займе 4 тис. кв. м, підземний паркінг - 10,3 тис. кв. м.

Будівельний обсяг комплексу «Мистецький арсенал» становитиме 651,1 тис. куб. м, зокрема підземної частини - 197,4 тис. кв. м і атріуму - 140,8 тис. кв. м.