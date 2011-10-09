Найстаріший діючий автомобіль продали за 4,6 млн доларів (фото)

Найстаріший діючий автомобіль у світі - , 1884 року випуску - продано на аукціоні за 4 мільйони 620 тисяч доларів.

Автомобіль De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, що носить ім`я La Marquise, встановив рекорд ціни для раритетних транспортних засобів.

Найстаріший автомобіль був виставлений на торги американським аукціонним будинком RM Auctions. Організатори аукціону розраховували виручити за раритет 2-2,5 мільйона доларів. Ім`я покупця La Marquise, що став п`ятим власником цього автомобіля за всю його історію, аукціонний дім не розкриває.

Першим власником La Marquise був французький аристократ граф де Діон, який брав участь у його створенні. У 1906 році де Діон продав автомобіль офіцеру французької армії Анрі Доріолю (Henri Doriol), родина якого володіла La Marquise до 1987 року.

Наступним власником став член британського клубу класичних машин Тім Мур (Tim Moore), який відновив автомобіль і привів його в повністю робочий стан.

У 2007 році La Marquise був проданий колекціонерові з Техасу Джону О`Куїнну (John O`Quinn), який заплатив за нього, як повідомлялося, 3,63 мільйона доларів. На аукціон La Marquise був виставлений спадкоємцями О`Куїнна, який помер в 2009 році.

ТСН