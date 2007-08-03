Захисники тварин примусили мережу магазинів відмовитися від фуа гра

Британська мережа магазинів Harvey Nichols відмовляється від продажу фуа гра, повідомляє The Independent. Спеціально приготовану гусячу печінку вирішено вилучити з продажу після того, як екологічна організація Viva! загрожувала Harvey Nichols загальнонаціональною кампанією проти делікатесу.

Представник мережі заявив, що рішення відмовитися від ласощів ухвалене з комерційних міркувань. Захисники гусаків зазначили, що повністю задоволені кроком керівництва компанії.

Магазини Harvey Nichols продавали фуа гра в двохсотграмових банках за 10,95 фунта стерлінгів, а також свіжу печінку фуа гра у відділі делікатесів. Раніше природоохоронні організації провели кілька демонстрацій біля універмагів з плакатами, що зображають гусаків. На них було написано "жертви тортур".

Виробництво блюда, яке виготовляється з печінки спеціально вигодуваних гусаків, у Великобританії заборонено. Делікатес імпортується з інших країн. Основними виробниками блюда є Франція і Ізраїль. Раніше від продажів фуа гра з етичних міркувань відмовилися британські мережі супермаркетів Tesco, Asda, Sainsbury`s, Marks & Spencer і Co-op.

Лента.ру