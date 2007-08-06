Після лобового зіткнення згоріли Фольксваген і ВАЗ: є жертви

Одна людина загинула і п`ятеро дістали травми різного ступеня тяжкості в результаті дорожньої аварії, що сталася в Криму на 28-у кілометрі траси Чорноморське-Євпаторія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, водій автомобіля «Фольксваген-пассат» виїхав на стрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2105, внаслідок чого сталося займання автомобілів. "Причина пожежі встановлюється. Вогнем знищені салон, моторні відсіки, пошкоджено кузови і шасі автомобілів", - повідомили в МНС.

В результаті ДТП водія «Фольксвагена» (1963 р.н., житель села Кіровське Чорноморського району АРК) було госпіталізовано до реанімаційного відділення Чорноморської центральної райлікарні, де він помер.

Крім того, в аварії були травмовані пасажири обох автомобілів: троє місцевих жителів, а також двоє громадян Росії. Стан росіянки тяжкий, вона перебуває в реанімації.