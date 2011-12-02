Оголошений конкурс на пам'ятник Висоцькому

Керівництво Одеської мерії оприлюднило сьогодні умови та склад журі конкурсу на кращий проект пам’ятника Володимиру Висоцькому, який заплановано спорудити поряд з будівлею Одеської кіностудії, де свого часу брав участь у зйомках кінофільмів відомий актор і співак.

Як передає кореспондент УНІАН, до участі в конкурсі, відповідно до рішення міськвиконкому, запрошуються «професійні архітектори, скульптори, проектні організації, авторські колективи архітекторів і скульпторів», яким належить подати Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради відповідні письмові заяви.

Автори конкурсних проектів, які належить подати не пізніше як за чотири місяці, будуть відзначені преміями: за перше місце – 25 тис. грн., друге місце – 15 тис. грн. і третє місце – 10 тис. грн.

Автори-переможці конкурсу матимуть переважне право на розробку проектно-кошторисної документації для спорудження пам’ятника та авторського нагляду за будівництвом, зазначається у розпорядженні міського голови Одеси.