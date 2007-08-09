Російський екскурсійний корабель наштовхнувся на айсберг

Екскурсійний корабель "Алексей Марышев" зіштовхнувся з айсбергом, що відколовся від льодовика на мисі Горн поряд з норвезькими островами Свальбард в Північному Льодовитому океані. За даними поліції Норвегії, постраждали 18 чоловік, двоє з яких перебувають у критичному стані, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.

За словами шерифа поліції островів Свальбард, перероблене під фешенебельний екскурсійний лайнер колишнє російське дослідницьке судно "Алексей Марышев" було пошкоджено крупними осколками льоду, що впали на палубу. Судно здійснювало планове турне по водах Арктики.

На борту екскурсійного лайнера на момент трагедії знаходилися 50 підданих Великої Британії і 19 членів екіпажа, більшість яких - росіяни.

"Серед пасажирів є 18 постраждалих. Четверо з них були відправлені до лікарні в Тромсе, двоє - з важкими травмами", - цитує слова шерифа поліції АП.

Інші 14 потерпілих було відправлено до місцевої лікарні.

За даними агентства Франс Прес, в результаті пригоди одержали поранення 17 британців і один російський моряк.

Архіпелаг островів Свальбард є одним з найулюбленіших туристичних місць в Норвегії в літній сезон. Щороку у води Північного Льодовитого океану до мису Горн виходять близько 20 судів з туристами з багатьох країн світу.