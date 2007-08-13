У Криму вперше за багато років вовк напав на людей

Вперше за багато років у Криму зафіксовано випадок нападу вовка на людину.

У ці вихідні на одній з ферм в Першотравневому районі автономії вовк накинувся на чоловіка і жінку, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

Спочатку вовк напав на сторожа ферми, але чоловік, вчасно зорієнтувавшись, відбився палицею від тварини і заскочив у будівлю, зачинивши за собою двері. Проте цим подія не закінчилась. Хижак, оббігши будівлю, накинувся на немолоду жінку (1937 рік народження). Вовка застрелив єгер, який вчасно нагодився.

У результаті обидва потерпілі - і чоловік, і немолода жінка - з травмами різного ступеня тяжкості (рвані рани обличчя, лобової частини і передпліч) були доставлені до Першотравневої центральної районної лікарні.

Тіло тварини було відправлено до санепідемстанції для експертизи на ознаку сказу. «Чому вовк напав саме на людей, попори те, що на фермі були тварини (поросята, корови, телята), залишається незрозумілим», - відзначили в кримському Главку МНС.