У Полтаві, 13 січня, для новорічних вечорниць приготують 100 кілограмів вареників

Про це повідомляє прес-служба Полтавської мерії.

За їх даними, 13 січня 2012 на Театральній площі відбудеться театралізоване дійство «Новорічні вечорниці».

Гостей свята чекають різноманітні конкурси, розваги, змагання, концертна програма за участю творчих колективів міста, а також частування усіх присутніх варениками і маса подарунків від організаторів, спонсорів і партнерів заходу.

Спеціально для свята кухарі приготують 100 кілограмів вареників, якими пригощатимуть гостей, які прийшли на новорічні вечорниці. «Ми спробуємо на 100% передати колорит полтавських вечорниць, на яких гуляли наші предки», - повідомили в мерії Полтави.