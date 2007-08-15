На трасі Київ – Харків автобус зіткнувся з вантажівкою: є жертви

У Полтавській області одна людина загинула і 20 отримали поранення внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на 154 км автодороги Київ – Харків близько 07.30.

Вантажівка та автобус рухалися в попутному напрямку. З невідомих причин водій фури не дотримався безпечної дистанції, зіткнувся з автобусом, внаслідок чого "ПАЗ" з`їхав у кювет. На момент аварії в автобусі перебувало 40 пасажирів.

Наразі на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи, керівництво УМВС України в Полтавській області та обласної Державтоінспекції.