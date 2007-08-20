Вантажівка, що впала з мосту, розчавила маршрутку з 15 пасажирами

Дві людини загинули в результаті аварії, що відбулася сьогодні вночі в Донецьку в районі Північного автовокзалу.

Як повідомили "Острову" в черговій частині обласного управління ДАІ, навантажена хура ("DAF"), що рухалася по мосту, о 22 години 30 хвилин збила огорожу і звалилася на пасажирський мікроавтобус 25 маршруту, що проїзжав під мостом. В той момент в "Газелі" знаходилося більше 15 пасажирів. В результаті ДТП 2 людини загинули. 4 людини з травмами різного ступеня було госпіталізовані.

За даними "Острова", аварія відбулася через те, що водій вантажного автомобіля заснув за кермом.