Поліцейські сприйняли спортивний забіг за гей-парад

Ну й погарячкували

У містіСовєтськКалінінградськоїобласті співробітникиМВСзатримали учасниківлегкоатлетичногозабігу,прийнявши йогозагей-парад.



ЯкповідомляєРадіоСвобода, в минулівихіднімолодихлюдей, які брали участьу забігу«Заздоровийспосіб життя», зупинилитри поліцейськихмікроавтобуса,апотім- доставилиу відділення.



Такимчином в МВСзреагувалинадзвіноканоніма, який повідомивпро те,щовмісті проходитьнесанкціонованаакціягеїв.ЩеоднимприводомдлязатриманняставпрапорРосійськоїімперії знаписом«Росіянивибираютьспорт»,якийтрималиспортсмени.Йогополіцейськіприйняли засектантський.



Післятого, як учасникизабігудалисвідчення,айого організаторинаписалипояснювальні, всіхвідпустили.

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