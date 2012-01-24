Поліцейські сприйняли спортивний забіг за гей-парад

01:21, 24 січня 2012
Разное
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Ну й погарячкували

У містіСовєтськКалінінградськоїобласті співробітникиМВСзатримали учасниківлегкоатлетичногозабігу,прийнявши йогозагей-парад.

ЯкповідомляєРадіоСвобода, в минулівихіднімолодихлюдей, які брали участьу забігу«Заздоровийспосіб життя», зупинилитри поліцейськихмікроавтобуса,апотім- доставилиу відділення.

Такимчином в МВСзреагувалинадзвіноканоніма, який повідомивпро те,щовмісті проходитьнесанкціонованаакціягеїв.ЩеоднимприводомдлязатриманняставпрапорРосійськоїімперії знаписом«Росіянивибираютьспорт»,якийтрималиспортсмени.Йогополіцейськіприйняли засектантський.

Післятого, як учасникизабігудалисвідчення,айого організаторинаписалипояснювальні, всіхвідпустили.

 

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