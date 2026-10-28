'Не думаю, що він змінить думку': Стьоре пояснив, навіщо говорив по телефону з Путіним

Він не виключає, що частина сигналів європейців не доходить до Путіна, коли з ним спілкуються американці.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вчергове виправдався за телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що вони з президентом Фінляндії Александром Стуббом намагалися донести позицію Європи. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми зі Стуббом зосередилися на тому, що має відбутися, аби ця війна не тривала нескінченно місяцями, поки гинуть люди, а знайти рішення стає дедалі складніше. Я не думаю, що він (Путін) змінить свою думку, але він має змогу дуже чітко почути нашу позицію. Я побоююся, що частина цих сигналів не доходить до нього, коли з ним спілкуються американці", – сказав він.

Норвегія, за словами Стьоре, прагне заходів щодо деескалації, зокрема припинення атак на енергетичну інфраструктуру, припинення ударів по суднах, що експортують українське зерно, а також проведення обміну військовополоненими.

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Також у норвезького прем’єра запитали, чи можливий мир без територіальних поступок із боку України. У своїй відповіді він зазначив, що наразі Росія контролює майже 20% території України.

"Україна ніколи не підпише угоду, яка визнає, що вона втратила територію, але чи можуть вони сприймати нинішню лінію фронту як реальність і як відправну точку, це вже інше питання. І головне питання полягає в тому, які гарантії безпеки можуть бути для країни (України) після мирної угоди? Путін визнає, що це головне питання", - зазначив він.

Розмова Стьоре та Стубба з Путіним – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним.

У пресрелізі на сайті президента Фінляндії зазначили, що Україна була поінформована про підготовку цього телефонного дзвінка. Зокрема, Стубб і Стьоре ініціювали розмову для обговорення агресивної війни Росії проти України і дипломатичних зусиль для припинення війни та просування миру й стабільності в Європі.

Водночас ЗМІ пишуть, що інші лідери континенту розкритикували Александра Стубба та Йонаса Гара Стьоре за те, що вони "діяли самостійно", не досягнувши європейського консенсусу

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