Паркан конфіденційності для губернатора Ядухи

Губернатор Хмельниччини Василь Ядуха, котрий запам’ятався країні висловлюванням про богообраність влади Януковича (його крилате “ця влада від Бога”), вирішив подалі заховати подробиці майнових статків своєї родини. Більше того, як носій першої категорії державного службовця, він проігнорував обов’язковість надавати інформацію про свої доходи та майновий склад сім’ї.

Порушуючи статтю 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, пан Ядуха (точніше, один з його заступників, який давав відповідь на інформаційний запит) спрямував автора цих рядків під законодавчий паркан: “Відповідно до Рішення Конституційного суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 інформація про нерухоме майно близьких родичів є конфіденційною інформацією і збирання, зберігання, використання та поширення вказаної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя”.

Відтепер таким фіговим листком прикриватиметься кожен регіонал-губернатор. Воно й зрозуміло: статки, що наживаються першими особами будь-якої області чи міста під час владної каденції, прямо протилежні їхнім заробіткам. У випадку з губернатором Ядухою є підозри стверджувати, що він та його сім’я наростили чималі земельні мускули за останні два роки.

…Для пострадянської людини, котра за короткий проміжок часу в Україні одягнулася у костюми від Brioni, обзавелася дорогими автомобілями та добротним маєтком з відповідними “прибамбасами”, зайвим виглядає пояснення пересічним громадянам, звідки усе це. Як ситий не розуміє голодного, так і публічні особи держави усіма методами намагаються оповити аурою втаємничення власні доходи й майнові надбання членів своїх родин. Парадокс, але весь “банкет під час чуми” взявся обслуговувати Конституційний суд України, нівелюючи головне завдання — стояти на сторожі законності та непорушності норм Конституції. Після новорічних свят судді у червоних мантіях “позитивно” розтлумачили норми Конституції, якими чомусь перейнялися депутати Жашківськоїрайонної ради Черкаської області.

На перший погляд виглядає дивною ситуація, коли місцеві обранці не на жарт зацікавилися зміцненням тилу публічних осіб України. Якщо ж одним оком зазирнути, хто нині представляє депутатський склад Жашківської райради, усе стає на свої місця. Із 66 депбагнетів 23 числиться за Партією регіонів. Доплюсувати сюди ще можна коаліційні фракції “Сильна Україна” і Народна партія. Разом назбирається 39 депутатів, себто більшість. За таких обставин ухвалити необхідне рішення залишається справою техніки.

Віталій Тараненко