У Києві викрали престижний спорткар Mercedes з номерами Верховної Ради
18:35, 17 лютого 2012Разное
2452 0
В ДАІ кажуть, шукають
У Києві невідомі викрали престижний спорткар Mercedes-Benz SL550 з номерами Верховної Ради.
Про це повідомляє Українська правда. Київ з посиланням на прес-службу УДАІ Києва.
Надзвичайна подія сталася 16 лютого о 20 годині. Машину викрали з проспекту Героїв Сталінграда, 8.
Авто 2008 року випуску, сірого кольору, номерний знак АА0548ВР.
"Вжито заходів розшуку", повідомили в ДАІ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter