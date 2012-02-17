У Києві викрали престижний спорткар Mercedes з номерами Верховної Ради

18:35, 17 лютого 2012
Разное
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В ДАІ кажуть, шукають

У Києві невідомі викрали престижний спорткар Mercedes-Benz SL550 з номерами Верховної Ради.

Про це повідомляє Українська правда. Київ з посиланням на прес-службу УДАІ Києва.

Надзвичайна подія сталася 16 лютого о 20 годині. Машину викрали з проспекту Героїв Сталінграда, 8.

Авто 2008 року випуску, сірого кольору, номерний знак АА0548ВР.

"Вжито заходів розшуку", повідомили в ДАІ.

 

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