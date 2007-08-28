Надходять різні дані про загиблих при падінні будинку в Баку (4 фото)

За різними даними, при падінні у вівторок увечері багатоповерхового будинку в Баку загинули від двох до п`яти людей, повідомляє РІА "Новости" .

Глава прес-служби МНС Азербайджану Турал Мусєїбов сказав журналістам, що всього з-під завалів витягнули чотирьох людей. Один з них був уже мертвий і один помер дорогою до лікарні, говорить представник МНС.

Ще двоє, за його даними, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Мусєїбов припустив, що під завалами будинку можуть залишатися не більше п`яти осіб.

Тим часом, бакинський телеканал АTV повідомляє про п`ять загиблих.

Агентство "Новости-Азербайджан" передає, що на момент катастрофи на будівництві було мінімум 38 осіб. За словами будівельників, під завалами можуть бути до 50-60 людей.

За попередніми даними МНС, причиною руйнування будівлі стало порушення техніки безпеки при будівництві.

Фото AP