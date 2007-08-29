Поблизу Запорізької АЕС потонули 4 людей, у тому числі дитина

Вчора біля с.Водяне Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області під час прогулянки п`яти місцевих жителів по мілководдю каналу, який з`єднує ставки-охолоджувачі Запорізької АЕС і Каховське водосховище, потонуло 4 особи, з них одна дитина (2004 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, одну особу було врятовано місцевими рибалками.

О 20.28 того ж дня рятувальним підрозділом МНС знайдено та піднято одне тіло, зафіксовано місцезнаходження ще двох тіл загиблих. У зв`язку з настанням ночі пошукові роботи були припинені, вони відновляться сьогодні із залученням водолазної служби Запорізької АЕС (м.Енергодар).

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Запорізький області.