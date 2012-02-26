Син Жириновського на Порше потрапив у ДТП

Віце-спікер Держдуми від ЛДПР і син лідера Ліберально-демократичної партії Росії Ігор Лебедєв в неділю потрапив в ДТП в Москві, постраждав підліток.

Раніше джерело в правоохоронних органах сказало РІА Новини, що ДТП сталося приблизно о 13.50 на вулиці Генерала Дорохова, постраждала одна людина. ГУМВС Москви підтвердило, що в неділю близько 13.45 на вулиці Генерала Дорохова біля будинку 16 сталося ДТП за участю автомобіля Porsche і "Ваз-21114". За попередніми даними, обидва автомобілі рухалися в бік вулиці Рябінової.

"Ваз", перебуваючи в правому ряду, спробував здійснити розворот в дозволеному місці і, не помітивши Porsche, що рухався в лівому ряду, скоїв ДТП. Постраждав пасажир" Ваз-21114 "- 12-річна дитина. Він госпіталізований в медичний заклад з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої". Його стан уточнюється", - йдеться в повідомленні ГУМВС.

На місці аварії працюють співробітники державтоінспекції, уточнюються обставини ДТП, складається протокол.

Сам Лебедєв раніше не повідомив подробиці події. Він сказав РІА Новини, що "всі живі-здорові, все гаразд".