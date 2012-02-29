У Запоріжжі перекинулась переповнена маршрутка: є жертви

У Запоріжжі в результаті ДТП перекинулося маршрутне таксі з пасажирами. Одна людина загинула, 12 госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького міськуправління міліції, аварія сталася сьогодні близько 13.00.

«За попередніми даними, пасажирський мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, після чого перекинувся. На місці події працювало 6 карет «швидкої», які, за попередніми даними, госпіталізували 12 чоловік, ще одного врятувати не вдалося», - повідомили в міліції.